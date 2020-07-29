宛如澳洲粉紅湖的迷你版美景，成為熱門打卡新景點。（李金生攝）

粉紅湖的最佳觀賞時間是上午10時至下午2時之間。（金門縣攝影學會理事長許進西提供）

粉紅湖形成的原因是金門久旱不雨，加上魚塭池底營養源高，在環境條件合適情況下，紅色「光合菌」大量繁殖造成。（金門縣攝影學會理事長許進西提供）

粉紅湖瀲灩水波在陽光折射下散發浪漫、夢幻情調。（李金生攝）

粉紅湖吸引整天穿梭來去，慕名到訪的遊客。（李金生攝）

金門海岸藍眼淚華麗落幕後，古寧頭慈湖「粉紅湖」緊接登場，與四周魚塭綠、黃色池水相映成趣，空中俯瞰更加迷人，贏得網友「上帝的調色盤」讚譽，宛如澳洲粉紅湖的迷你版美景，成為熱門打卡新景點，吸引整天穿梭來去，慕名到訪的遊客。

這座連日來搶占臉書和網路平台版面的粉紅湖，瀲灩水波在陽光折射下散發浪漫、夢幻情調，讓主打類出國的離島金門觀光，出現叫人驚豔的意外，連搭乘郵輪跳島旅遊的乘客，也指名要登島朝聖，知名度一天天飆高，甚至超越島上其它著名景點。

金門縣水產試驗所表示，粉紅湖形成的原因是金門久旱不雨，加上魚塭池底營養源高，在環境條件合適情況下，紅色「光合菌」大量繁殖造成，至於還會持續多久，很難去準確推估，最好把握時間趕快來看。

粉紅湖的美教人眩目忘神，今早就發生自由行遊客只注意眼前美景，卻不慎讓車子滑落邊坡，四輪朝天敗興而歸。縣府觀光處提醒遊客不妨把車子停在雙鯉濕地中心或是李光前將軍廟停車場，再步行走入慈湖魚塭區，沿途輕鬆寫意，也減少對周界自然美景的干擾。

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