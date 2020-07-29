青創優惠貸款8月1日開辦，經濟部表示，將由台銀負責單一窗口，每個案子最高貸款1800萬，其中的100萬前5年免息。其餘利率以1.43％計算，也比企業小頭家貸款優惠。

為落實總統蔡英文競選政見投資青年四大政策」，行政院規劃600億青年創業優惠貸款，其中經濟部額度350億、其餘為文化部與農委會。目的在協助新創、微創、文創及農創業者取得營運資金。

經濟部表示，貸款對象須為依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案未滿5年事業，且負責人年滿20至45歲，並於3年內受過政府認可單位開辦創業輔導相關課程至少20小時或取得2學分證明。

至於貸款額度開辦費用最高200萬元，加上週轉性支出最高400萬元、資本性支出最高1200萬元，總計每案最高1800萬元。經濟部表示，其中100萬元由政府前5年利息全額補貼，信保基金提供最高10成融資保證，另外簡化申貸程序，以表格申請取代計畫書。

假設貸款1800萬元，除100萬0息外，其餘1700萬以中華郵政機動利率1.42％為準。經濟部官員說，即使這個利率，也比企業小頭家貸款3％到4％來的優惠。

青創貸款只要企業資料完備，7日內就可完成審查，由台銀擔任專責銀行，提供單一窗口諮詢，後續各公民金融機構將陸續加入辦理，實施期程自2020年8月1日起至2023年12月31日止。

(中時 )