媒體驚傳前高雄市政府農業局長吳芳銘的徐姓妻子疑似外遇，為此他向2人提告通姦罪卻遇上通姦除罪化，檢方今（29）日不起訴2人，吳芳銘稍早也在個人臉書PO出一段宋朝詩人的詩詞，其中最後一句話似乎想表達，「大家各走各的路」。

傳出吳芳銘抓到妻子與某男過從甚密的證據，他因此訴諸法律，卻剛好遇上通姦除罪化，消息一出，吳芳銘下午也在臉書上貼出一段詩詞，是由宋朝詩人釋清豁所寫的《過三嶺苧溪》，疑似是想吐露心聲。

吳芳銘今日下午PO出一首詩。（摘自吳芳銘臉書）

吳芳銘臉書上貼出詩詞，「世人休說行路難，鳥道羊腸咫尺間。珍重苧溪溪畔水，汝歸滄海我歸山」，這首詞是釋清豁歸山途中，路過三嶺苧溪時所寫，內容大致上在表達，「萬物各有各的歸途，你奔向你的滄海、我歸向我的深山，不必勉強」。

吳芳銘與妻子育有2子女，出身野百合學運，過去曾任嘉義縣副縣長，為張花冠的左右手，2018年退黨參選縣長失利，就被韓國瑜延攬成為高雄市的農業局局長，然而今年6月6日韓國瑜罷免案通過，同月12日起一級機關首長也全數遭到解職。

(中時新聞網)