南州鄉納骨塔工程因涉「黑箱作業」爭議不斷，破土後時隔近2年都沒進度，直到29日才有工程車出入，而壽元村民見狀抗議攔阻，近百人高舉布條重申「交流道下設納骨塔禍延子孫」。（謝佳潾攝）

南州鄉納骨塔工程因涉「黑箱作業」爭議不斷，破土後時隔近2年都沒進度，直到29日才有工程車出入，而鄉代主席戴曉萍等人擔憂廠商要動土，立即號召壽元村民前往抗議攔阻，近百人高舉布條重申「交流道下設納骨塔禍延子孫」。

「交流道是南州鄉的門面，納骨塔設在這能看嗎？」壽元村民抗議道，前年納骨塔工程要破土時，他們已向鄉公所發起嚴正抗議，公所要在交流道下建納骨塔完全沒知會村民，完全是黑箱作業運作，他們根本不了解影響有多大。

村民舉例，交通阻塞就是個問題，此外還有觀瞻不佳、破壞風水等影響，但公所不聽民意執意興建，他們只能一次次地阻擋。村民說，前壽元村長即因「私下同意建納骨塔」，2017年才遭全村發動罷免下台，大家真的不想要納骨塔蓋在離村莊這麼近的地方。

村民強調，他們不反對蓋納骨塔，而是希望公所挑塊適合的地，畢竟讓外地人看見納骨塔就聯想到南州到了、不是件好事。戴曉萍則說，前鄉長早就找到合適的地，沒有遷葬、有礙觀瞻等問題，若現任鄉長願意延續前朝計畫，問題就能完美解決。

對此，南州鄉長黃盈裕說，他也很努力找地，但台糖地幾乎只租不賣，他是被打槍7次後才找到交流道下這塊地，且它在現有第三公墓旁，相信不會有門面隱憂，而交通問題也有做好車輛動向規畫，且所有工程都是依法行政，從土地變更到工程發包都有經縣府核准。

(中時 )