行政院力推「班班有冷氣」，但桃園不分藍綠議員都擔憂校園電力無法負荷、電費誰埋單等問題，質疑政策淪為「班班有冷氣機」，教育局長林明裕29日打包票，中央1億7440萬補助款已於上周到位，將全面改善電力設備，樂觀看待8億入庫，2022年夏天來臨前一定能全面達標。

國民黨團總召林政賢指出，市長鄭文燦前年起推動5年內班班有冷氣政策，以全桃園國中小教室6千間、每間2台冷氣計算，約要12億元，樂見中央挹注可以縮短期程，但從推動2年的過程中發現，各校都和台電簽有契約容量，超過上限要挨罰，1成罰1倍、2成罰2倍，「有學校就因超約一口氣被罰5萬多元！」還說夏天超約就挨罰、冬天用不完錢照繳，非常不合理，讓曾任校長的林明裕也心有戚戚焉，苦笑道：「這個痛苦我也經歷過！」

議員黃婉如也直言，學校為了避免挨罰，場地外借都拒絕提供冷氣，甚至有學校因此故意不申請，被動「拒裝」冷氣，避免挨罰，建議學校應該裝設「蓄量電表」，統一控管，瀕臨超約時提前警示。

無黨籍議員牛煦庭也呼籲要先做電力需求評估，並以雲林為例，直言全縣預算306億比教育局整局458億還少，2縣市同時鳴槍起跑，雲林已達終點桃園才跑一半，「有沒有心從這點就能看清！」強調不要比爛要比好，中央允諾全面給錢就要拚速度，和綠營議員黃家齊同聲認為應全面同步裝設，不要樓上有冷氣、樓下沒，對校園氛圍不是好事。

無黨籍議員劉勝全則提到冷氣維護費和電費龐大，擔憂誰埋單？尤其各校各教室熱能侵入和使用狀況不一，頂樓和綠建築吹冷氣的錢就可能大不同，建議教育局應以「大水庫」理論，收費標準要一致。

「蘇院長講過的話我從來沒有懷疑過！」林明裕在專案報告時說，桃園市2年來已編列4億元執行，目前高中已全面裝設，今年底國中也會建置完成，剩下8億元經費缺口預計明年前可獲8成、6.4億元（含市府自籌9600萬），後年再獲1.6億元（含市府自籌2400萬），強調中央已協調教育局和經濟部跟台電研究用電容量，市府也在研議冷氣收費配套，有信心能在2022年入夏前達標，「使命必達！」

(中時 )