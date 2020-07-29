曹查理再現招牌猥瑣笑容。(取自東網)

香港演員曹查理以擅長演出好色奸角聞名，出道近40年，共計演出超過80部大大小小的三級片，其中在葉玉卿主演《我為卿狂》賣力演出床戲出色，令人留下深刻印象，讓他又有「三級片一哥」封號。然而退休多年的他，近日難得再次現身，接受好友苑瓊丹節目訪問，70歲的他還特地重現其招牌猥瑣笑容，勾起影迷對三級片黃金年代的美好回憶。

退休後一概拒絕媒體訪問的曹查理，近日難得再次現身登上苑瓊丹主持《開工大吉77》，訪談中還大爆當年拍攝三級片的種種秘辛。他坦言當初會下海拍三級片，全是因為不爽曾志偉、王青，「當年我英俊又高大，但成日都演奸角，處於半紅不黑位置，最紅反而是曾志偉、大口青(王青)，他們演主角打我，我就跑去拍三級片，看你們敢不敢！」

然而曹查理雖然身經百戰，與不少貌美如花的女星演出過激情床戲，但他笑說自己歷史絕對乾淨，從未與圈內人發生關係，透露他第一次演出三級片，對手是位泰國女星，而自己只有一塊布遮著，「我緊張得不得了，要拋開心理（壓力），一心只想著錢，想著收工後到哪花。」

曹查理當年因為拍攝三級片致富，一集價碼約6萬港幣，他坦言其實並不在乎外界眼光，最重要是大家能記得他，「而且好多女明星只能遠觀，但我卻可以與她們親近，所以我不抗拒。」

(中時新聞網)