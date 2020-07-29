性騷案變成兩國外交糾紛！南韓駐紐西蘭大使館的某位外交官，2年多前涉嫌性騷當地男性職員，結果僅受輕微處分。紐國媒體近日公開該名外交官照片，還稱南韓以「外交豁免權」為由，拒絕配合調查，甚至連紐國總理阿爾登也為此案主動致電南韓總統文在寅，讓南韓當局頗為尷尬。

南韓《中央日報》29日報導，阿爾登前日晚間致電文在寅，雙方談到外交官性騷案。此案發生於2017年底，某駐紐外交官至少3次強行觸碰使館男性職員的身體，不僅撫摸其臀部，甚至在男職員提出申訴後，再次在使館電梯內觸摸他的手和腰部。該名職員控訴，「雖然我已向使館提出申訴，但高層卻沒有任何動作，害我之後又被性騷」。

事後，南韓外交部解釋，該名官員在內部調查中承認碰觸職員，但否認性騷。此後外交官被調回國，遭減薪1個月，接著又調往菲律賓擔任總領事。

今年2月28日，威靈頓地方法院向該名外交官發出逮捕令，此案也重新受到關注。紐國媒體報導，「南韓政府拒絕配合逮捕令」，還搬出「外交豁免權」、「無罪推定原則」回應，但紐國媒體持續提出質疑，不僅公開該名外交官的相貌、工作地點等，還痛批「南韓包庇涉嫌性犯罪的外交官」。

如今，事態像滾雪球般越鬧越大。青瓦台官員表示，據外交慣例，不便公開雙方談話內容；但《中央日報》猜測，阿爾登很可能向文在寅要求韓方配合調查。南韓外交部發言人金仁澈則回應，「我們並未使用豁免權來保護特定人物」，關於配合調查的情況，他說，「正與紐方溝通」。

(中時 )