印度自2014年起持續調高資通訊產品手機、基地台、手持聽筒等關稅，幅度高達20％，造成我廠商利益受損，我已在世界貿易組織（WTO）對印度提出控告，行政院經貿談判辦公室今（29）日表示，WTO在今日成立審議小組，本案正式進入訴訟階段。

行政院經貿談判辦公室指出，印度政府此舉是為了保護其國內產業，不遵守其在世界貿易組織（WTO）的承諾，造成不公平競爭，對我廠商利益造成損害，經貿談判辦公室獲得業者、公會及相關單位的支持，在WTO對印度提出控告。

經貿辦表示，各國在WTO所提出的關稅承諾，是我國資通訊產品外銷的重要利基。印度為我主要出口市場之一，而資通訊產品為我國重要外銷品項，印度此次調漲手機、基地台、手持聽筒及其他資通訊產品之零件等關稅幅度高達20％，已違反WTO規定。

歐盟與日本也已分別對印度提出控訴，經貿辦強調，我國將與歐、日共同主張權益，確保公平競爭的國際貿易環境。

本案為我國在WTO第7次發起爭端解決控訴，且首次由經貿辦公室的經貿法律師主辦。據了解，在國內諮詢過程中數度邀請業者、公會及相關單位討論本案，業者代表表示關稅提高將造成廠商成本增加，甚至迫使廠商退出當地市場。

為維護我國業者實體貿易利益，因此經貿辦決定對印度提告。WTO已於今日正式成立審議小組，經貿辦表示，將積極主張業者權益以捍衛我國出口利益。

(工商 )