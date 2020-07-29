林語菲今（29日）在西門河岸紅樓展演館舉行《勇敢綻放》新歌公益演唱會，演藝圈前輩曹西平擔任嘉賓，兩人合唱〈感恩的心〉，美聲感動全場。曹西平剛出道時曾被其他歌手酸他父親是秘尿科醫生、幫人割包皮的，如今看到林語菲因外型秀氣，一路走來屢遭霸凌，曹西平說：「今天他能圓夢站上舞台，就要讓那些霸凌的人，看到他活得更好，所以我樂意站出來挺他！」

兩人因看演唱會巧遇，曹西平坦言當時覺得林語菲不起眼，心想「這什麼鬼啊！要出唱片？」後來發現林語菲真的唱很好，而且是反霸凌大使，曹西平一口答應站台，還送上金口哨鼓勵他「面對霸凌就勇敢的吹哨回擊，霸凌者就是一群人醜心更醜的醜八怪」。製作人馬毓芬則讚許林語菲為了把歌唱好，向聲樂老師學習假聲男高音，不斷努力精進自己。

33歲的林語菲自《超級偶像》第二屆脫穎而出，歌聲輕柔優美，被封為「靈氣歌手」，他苦熬12年終於發片、舉辦演唱會，他的爸媽專程從南投來台北為他加油，他特別演唱江蕙的〈落雨聲〉獻給父母，他感性表示，父母親是茶農，之前見他自己闖歌壇有一餐沒一餐的，甚至8個月沒工作，曾心疼勸退他，但他堅持唱歌，爸媽也一直支持他，「感謝爸媽沒放棄我，讓我能一路的走到今天！」

而他今在演唱會前記者會上，淚謝大家給予機會讓自己圓夢，讓他在歌壇達到了一個里程碑，身為反霸凌大使的他，也宣布將演唱會扣除成本的所得，贈與勵馨基金會，回饋社會。

林語菲（中）「勇敢綻放」新歌公益演唱會，曹西平（左）及馬毓芬站台力挺。（羅永銘攝）

林語菲今圓夢舉辦「勇敢綻放」新歌公益演唱會。（羅永銘攝）

林語菲的爸媽今出席演唱會前記者會，以行動支持他。（羅永銘攝）

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