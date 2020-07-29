有人說辦婚禮就是考驗婚姻的第一關，那麼家裡的裝潢、翻修恐怕就是第二個大魔王。你可能為了沙發要放哪兒、廚房是不是開放式，吵到想翻桌。一項調查顯示，有12%的伴侶因為裝修而考慮離婚，如果你也有這樣的經驗，一定要聽聽專家建議。

一起打造夢想小窩聽起來很甜蜜，但常見的爭執包括：預算不夠用，通常是後期費用增加讓人措手不及；裝修期間居家環境髒亂不堪，大量的灰塵、噪音也讓人不耐。如果還碰上施工進度拖延，恐怕全家都不會有好臉色，吵架機率自然飆高。

不過美國心理學家羅德曼（Samantha Rodman）認為，裝修也可能是瞄準共同目標的良性互動，「 如果兩個人目標一致， 彼此都會愛上全新的空間，感到更加滿足。」

簡單來說，只要闖過這一關，知道如何在壓力下共處，裝修反而是鞏固關係、增進合作的好機會。但要享受這果實可不簡單，不妨參考心理學家的幾點建議，化危機為轉機。

1. 開誠布公，錢是一定要談的

別再認為談錢傷感情。裝修前務必針對預算達成共識，「如果其中一人企圖說服另一人擴大裝修規模、提高預算，那另一人要不就是同意，要不就要趁裝修開始前確實表達反對意見。」羅德曼表示，一旦開始施工，任何反對意見都會變得更棘手。

當然不太可能所有細節都意見相同，這時候必須著眼較大的面向，小細節就得互有讓步。預算不妨先訂得低一點，因為後期可能會有額外支出，先用較低預算向設計師或木工協調，假使真的增加費用，也才有餘裕接招。

2. 裝修就是放大鏡，舊傷口得先包紮好

很多人吵到後來已經不是為裝修而吵，而是新仇舊恨都湧上心頭，拚命翻舊帳。婚姻顧問蘇斯曼（Rachel Sussman）會幫助伴侶先排除過去心結。心理治療師泰西納（Tina Tessina）也認為，平常就要討論彼此的分歧並試著解決，如果一般日常瑣事都無法協調，更無法撐過裝修的高壓期。

裝修等於是一段關係的放大鏡，任何既存的創傷、矛盾都得先理清。因為引發爭執的往往不是裝修本身，而是彼此溝通的不順暢。

裝修等於是一段關係的放大鏡，任何既存的創傷、矛盾都得先理清。

3. 害怕吵到分手？先從小規模著手

不妨先利用小規模的翻修試試水溫，比如先換廚房的一小塊地板，看看彼此能不能順暢交換意見。畢竟如果一下就展開大規模工程，真的吵到翻臉讓工程無以為繼，損失可不小。

4. 這個好還是那個好？看圖最快

你說的粉紅色可能不是他腦海中的粉紅色，你認為的「鄉村風」也不見得是他心目中的模樣，為了避免落差，不妨透過圖片確認彼此想法。

可從網路或雜誌尋找理想的居家風格，還有專家提供一個方法：每人各寫下十個想法，圈出這些想法中相似的部份，可立即開始執行；歧異的部份則著手溝通。

5. 從亂糟糟中喘口氣吧！

裝修期居家環境亂糟糟，不住家裡最好，假使真的無法避免，最好再選一個彼此都能充電、放鬆的地方。可能是朋友或親戚家，小住個三、五天，彼此都從裝修的雜事中喘一口氣，避免壓力指數破表。

6. 真的忍不住？關起門再慢慢吵

假使真的壓抑不住怒火，也千萬別在裝修工人或孩子面前吵架。為彼此留一些尊嚴，等到獨處再宣洩不滿。人前吵架最容易為了面子而撕破臉，最後恐怕彼此都沒台階下，一發不可收拾。

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(中時新聞網)