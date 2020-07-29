義大利男神米歇爾推出首張專輯。（環球音樂提供）

29歲義大利男星米歇爾（Michele Morrone）因Netflix電影《禁錮之慾》一炮而紅，儼然成為新一代義大利男神，甚至被鄉民封為「波蘭版格雷」，也是因為這部電影，讓他躍上全球舞台。他除了演員身份外，今年更以歌手身份發行個人首張專輯《Dark Room》，其中的一曲〈Feel It〉性感深情的歌喉配上個性節奏，更是被導演指定為《禁錮之慾》主題曲。問起最想合作的歌手，他點名同門師姐蕾哈娜和怪奇比莉，「因為聲線很性感，唱歌和講話的方式也給我很多靈感」。

米歇爾初嚐爆紅滋味，他透露生活大大改變，不過他笑稱自己和片中角色的霸道總裁個性大相徑庭，「我會笑，但他不會！」他在《禁錮之慾》尺度大，更不吝秀出結實好身材，問起都是如何維持體態，他則意外自曝沒有刻意鍛鍊，只做基本的健身課程，「感謝爸媽給我生給我的天生好身材」，反倒食量大吃很多，尤其熱愛吃壽司。

他形容，專輯《Dark Room》就像彩虹一樣，有著他鍾情的嘻哈、爵士等多種元素色彩，其中的單曲〈Watch Me Burn〉、〈Dark Room〉也都在網路上收獲破億串流，歌曲更一度飆升台灣排行榜，不過最讓他喜愛的則是歌曲〈Dad〉，他解釋：「這首歌是寫給我父親的，他在我12歲的時候去世，所以這首歌就像我和他的對話。」

米歇爾今年6月與環球音樂簽約，也安排好錄音室繼續創作，積極發展音樂事業。對於台灣粉絲的熱情支持，他則興奮地說：「我的IG收到很多來自台灣的粉絲私訊，雖然很想要當面一一道謝，但現在不太可能，太多人了！不過我真的很感激他們給我的鼓勵。」專輯《Dark Room》在台灣全面數位發行。（台北—德國連線報導）

(中時 )