工程模擬軟體大廠Ansys（NASDAQ: ANSS）宣布推出最新升級的先進數位工程工具，幫助工程團隊開發新品、維持營運持續性、提升生產力並贏得搶先問世商機。

當前工程團隊面臨著解決複雜設計以及在遠距辦公同時滿足嚴苛產品開發進度的艱鉅挑戰。Ansys下一代工程模擬軟體、高效能運算（high-performance computing；HPC）資源以及平台解決方案，幫助推動整個團隊的全球協作和資訊共享。Ansys 2020 R2將這些工具大幅升級，提供可降低成本並加速生產的高度先進解決方案。

可口可樂公司Coca-Cola Freestyle工程總監Benjamin Steinhaus表示：「過往模擬需要花費一個多星期的時間，現在兩天內即可完成。而以前得執行整夜的模擬，現僅要一小時。透過運用Ansys Cloud系統，在COVID-19疫情全球延燒的期間，我們團隊的生產力依然成長。」

Ansys 2020 R2透過運用橫跨Ansys旗艦級套裝軟體的全新工作流程和動態功能 ，幫助工程團隊在任何環境皆能加速創新並催生最先進設計。Ansys Cloud的產品更新（例如虛擬桌面基礎結構支援），整合Ansys旗艦級模擬解決方案和雲端HPC提供的高度具擴展性的運算能力。

平台解決方案進一步強化工作流程，提供簡化流暢的用戶體驗，同時增強資料和配置管理功能、相依性視覺化和決策支援，以及用於流程整合、設計最佳化和材料管理等易於使用的工作流程。Ansys數位雙生解決方案支援設備遠端監控，是預測性維護的關鍵要素。

整體而言，這些資源將幫助工程師能更輕易快速地催生更大量、更複雜的設計、提高生產力、帶動優質產品開發和加快上市時程。

儘管全球因COVID-19疫情而放緩腳步，汽車產業最具創新與前瞻性的企業仍能依照規劃持續自駕車（autonomous vehicle；AV）的研發。Ansys 2020 R2 採用一系列全新技術推動自駕車開發和驗證，包含先進LiDAR模型，強化日光模擬、擴展相機鏡頭日間硬體迴路（Hardware-in-the-Loop）使用案例的新天空模型等。

(工商 )