離婚秘密藏6年，曝光代價好高！一名居住在台北的中年男子，與前妻離婚後不敢讓家人知道，直到最近因為想幫朋友做信用卡業績，必須使用身分證，男子怕離婚被發現，因此用修圖軟體，在配偶欄放上前妻名字，連拿給弟弟辦理房子過戶，也是假的身分證，隨即遭地政事務所揭發。

這名男子2013與前妻辦理離婚，依法規定換發「配偶欄空白」的身分證，但男子不想讓這件事曝光，加上平時少與朋友、親戚來往，離婚這件事隱瞞多達6年，去年男子辦信用卡幫忙朋友做業績，他先將身分證掃描進電腦，接著P上前妻名字，再交給朋友辦信用卡。

之後因為家裡處理房產事務，需要用男子身分證辦理過戶，因此他再次拿變造的身分證給弟弟，地政事務所辦理過程卻發現，男子身分證上的記錄，與實際上並不相同，因此立刻發布通報，並要求男子必須更換身分證。

台北地檢署偵辦此案，男子坦承偽造身分證，因為不敢向家人承認已經離婚，當然弟弟也不知情，才會拿假身分證辦理過戶，檢察官考量男子無前科，且對此舉感到後悔，因此處以緩起訴1年，條件是支付國庫5萬元。

(中時新聞網)