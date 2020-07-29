國立南投特殊教育學校招收重度或極重度身心障礙學生，因為教室電子設備多，為保持乾燥避免設備故障，連冬天也要長時間開冷氣除溼；台灣三菱電機公司及台灣冷凍空調展望關懷協會，捐贈8台清淨型除溼機，解除師生難題。

南投特教學校校長陳韻如表示，校內設有物理治療室、職能治療室、語言治療室及電腦教室，還有「黑屋與白屋」透過環境設計與調整，提供學生視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、本體覺與前庭覺等刺激，讓學生在情境中感到放鬆與抒發壓力，達到對環境刺激產生主動反應與互動效果。

這些教室電子器材設備多，為避免過於潮溼導致故障鏽蝕，為保持乾燥低溼環境，必須長時間開啟冷氣除溼，不但耗能耗電，冬天上課時，學生還得忍受冷颼颼的氣溫。此次獲贈清淨型除溼機，提供身心障礙的孩子們舒適的空調環境，特別教室也能控制溼度及改善空氣品質。

台灣三菱電機公司社長花岡尚夫，及台灣冷凍空調展望關懷協會理事長姚炎杰等人，29日代表捐贈除溼機；陳韻如表示，感謝優良企業家與公益團體一同發揮愛心，關懷身心障礙學生，堪稱行善最佳典範，也希望能藉此拋磚引玉，期盼有更多善心人士與企業共襄盛舉，共同關注身障弱勢天使。

(中時 )