美國微軟集團創始人、億萬富翁慈善家比爾．蓋茲接受體訪問時表示，大多數美國新冠病毒檢測都是「完全是浪費」，因為要花很長時間才能獲得檢測結果，根本無法及時採取措施防止病毒傳播。

據美國《全國電視財經頻道》(CNBC)指出，川普政府曾多次吹噓美國的病毒檢測能力已大幅提高，聲稱美國是「受全世界羡慕的國家」。但事實上，因為檢測結果需要時間太長，以至其功能受到許多衛生官員懷疑。

據《澎湃新聞》報導，比爾蓋茲在接受美媒訪問時說：「這種檢測完全是在浪費時間和金錢。誰也不應該以哪怕是只有1美元的花費來做這個讓人等結果等3天以上或者7天的檢測。真是瘋了！（實驗室）需要儘快出具檢測結果，以便確診患者可以及時隔離和治療，以免感染他人。」

報導說，由於全美各地實驗室在處理和提供檢測結果方面均處於落後狀態，美國南部地區新冠肺炎確診病例激增，令其檢測和醫療系統壓力倍增。兩家大型實驗室檢測公司7月初表示，許多患者等待檢測結果的時間可能需要數天或一周，甚至更長。

美國奎斯特診療公司表示，目前對於包括住院患者、一些術前患者和醫護人員在內的優先順序患者，平均獲得檢測結果的時間已超過2天。對於普通檢測，等待結果的時間超過7天。

比爾蓋茲對此建議：「檢測機構需要確定優先順序，確保風險最高的低收入社區能夠在24小時之內獲得檢測結果。」

今年美國傳出疫情以來，新冠病毒檢測已無法遏制病毒擴散。美媒分析稱，美國一直在加大測試力度，7月以來平均每天進行73.8萬次測試，相比今年4月日處理能力17.4萬次大幅提高。

(中時新聞網)