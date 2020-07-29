無尊29日錄民視《綜藝大集合》，他去年推出飲料店品牌，與2個友人合作創業，目前已在新莊開了第6間加盟店，他透露年底希望可以在全台展10家店。詢問創業過程，他坦言當初3人花了4年時間，砸了2百萬創業，其中光他就投資百萬，因為擔心市場競爭激烈，所以穩扎穩打籌畫4年才在去年初開第一家店，他笑稱自己是「總公司CEO」。

雖然許多人上門談加盟，但無尊非常在乎人與人之間的相處，都會與想當加盟店主的人懇談，就是希望對方的理念、個性跟品牌契合，相當用心經營自己的副業，「如果不適合，我就不會答應」。品牌名稱也是他一路走來的領會，「所有事情都是從無到有，像我們當藝人也是，都是要慢慢做，才會逐漸變穩」。

無尊升格手搖飲CEO。（無尊提供）

雖然許多明星都跨足手搖飲，但無尊並未把對方當成敵人，「綜藝咖都是互相幫助，像丫頭跟我都會互相幫忙對方打卡，這個就跟互相想本一樣，我們沒有競爭感」。至於6家店的營業額，他低調不透露，但坦言已超過預期，雖然還沒回本，但有小賺。

(中時 )