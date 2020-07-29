CES消費電子大展主辦單位消費性科技協會（CTA）周二宣布，2021年CES確定改為線上舉辦，將是1967年以來首度無實體展覽活動，顯示企業對疫情發展相當悲觀，估計新冠肺炎疫情至少會延燒到明年。

CTA表示，2021年CES電子展將於1月6日到9日舉行，全部以線上舉辦。CTA總裁暨執行長夏皮洛（Gary Shapiro）向媒體指出，「由於疫情蔓延，我們認定屆時辦展安全的環境已然不可能。」

過去幾個月來主辦單位誓言會按計畫辦展，原本規畫是縮小實體活動的規模，同時拉高線上展覽的比重，但最近疫情突然升溫後，決策高層不得不重作考量。

夏皮洛表示，「上周董事會就一致做出此項決議，提早做出決定是為了讓與活動有關的所有人員有充足的時間進行調整。」

CES是全美最大的展覽活動，改為全線上舉辦的決定對拉斯維加斯當地經濟與全美辦展產業將帶來深遠的影響。根據產業刊物Trade Show News Network的資料，CES的規模居全美第一大，會場場地空間有將近300萬平方英尺。

CES向來也是全球消費者取得科技新產品第一手體驗與科技大廠拓展客戶以及尋求合作夥辦的平台，據主辦單位透露，今年的CES大展總共吸引全球164個國家逾17萬人看展。

企業近幾個月來都為究竟要不要讓員工進公司上班或出差的問題傷腦筋，CES大展轉為線上舉辦後凸顯企業界已有共識，短期仍應避免群聚活動。

谷歌周一表示，其總數約20萬的正職與約聘人員至少在2021年7月前都可在家上班，是美國第一家延長在家上班措施的大企業。

因應疫情爆發，美國科技大廠的大型活動都改為線上舉行，包括微軟的Build、Salesforce.com的Dreamforce、Okta的Oktane與上個月底蘋果的WWDC大會都以網路形式舉辦。

(工商 )