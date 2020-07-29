希捷科技（NASDAQ：STX）公布截至2020年7月3日之第四季度財報結果，雖有在雲端、資料中心需求穩健，不過新冠肺炎疫情仍對第四季獲利造成壓力，單季獲利為1.66億美元，低於2019年同期的9.83億美元。展望未來，邊緣及雲端需求不減，將可望帶動大容量儲存市場發展。

希捷公告2020會計年度第四季財報，在公認會計準則（GAAP）規範下，單季合併營收為25.17億美元、年增6.2％，毛利率26.5％、年增0.2個百分點，稅後淨利1.66億美元、年減83.1％，稀釋後每股盈餘0.64美元，低於2019年同期的3.54美元

希捷科技執行長Dave Mosley表示：「本季雲端和資料中心需求相當穩健，近線大容量硬碟EB出貨量創新高，對公司整體營收和穩定自由現金流大有助益。然而經濟環境的不確定性和新冠肺炎疫情仍持續影響其他重要終端市場，包括影音應用、關鍵任務與消費市場，也連帶提高物流和勞動成本，對獲利能力和第四季結果造成壓力」。

Dave Mosley指出，希捷專注於善加經營事業，並在可控制範圍內妥善運作，2020會計年度成長顯著，大容量儲存營收增加25％，整體營收亦提升。我們落實技術藍圖、使資產損益表更強健，並達成資本收益計劃。2021會計年度總體變數仍多，希捷會繼續謹慎管理現金和開銷，預期各終端市場未來六個月需求將上揚，在大容量產品組合優勢下，現有模式營收在2021會計年度將持平。

展望未來，邊緣與雲端資料成長不減，繼續帶動大容量儲存的長期需求，我們相信希捷的財務優勢和創新產品組合，能讓我們妥善因應各種市場趨勢。

於2020會計年度第四季，希捷的營運現金流為3.88億美元，自由現金流為2.74億美元。本會計年度累計之營運現金流及自由現金流已分別達17億和11億美元。希捷第四季的財務表現穩健，共支付1.68億美元的現金股利，並以5,500萬美元回購110萬普通股。

公司對債務進行了重整，將平均債務到期期限增加到近7年，並將未來兩個會計年度的應付款項減少至本金餘額之約6％。至本會計年度結束時，所持現金及約當現金總額約為17億美元。至本會計年度結束時，共發行2.57億普通股。

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