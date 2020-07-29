急性心肌梗塞每延誤30分鐘，死亡率立即提高7.5%，部分病患在就醫或轉院過程中，就可能心臟停止回天乏術。中華民國心臟學會強調，一旦發現自己有心痛、胸痛、胸悶，同時伴隨氣喘與冒冷汗，一定要撥打「119」，由救護車確認心電圖，直接送到可處置醫院，千萬不要自行就醫，反而可能延誤病情。

成大醫院心臟內科主治醫師李貽恒表示，目前針對心肌梗塞緊急救治，心臟醫學會最新指引中強調，救護車中最好要有簡易心電圖設備，當有心肌梗塞疑似病患時，就能在救護車上馬上判斷，心電圖有沒有心肌梗塞徵兆，一旦初步確認有心肌梗塞跡象，就馬上送到能處理心肌梗塞醫院，免去轉院所耗費的時間。

李貽恒強調，發生心肌梗塞，救命唯一關鍵就是時間，必須把握時間立即血管介入性治療，心肌梗塞發生到接受手術治療，只要延遲30分鐘，致死率就提高7.5%；如果民眾自行就醫，或救護車沒有初步檢查，將病患送到無法處理心肌梗塞的醫院，到時心電圖檢查確診再轉院，等同病患救治時間不斷延後。

李貽恒表示，具有執行心導管手術能力醫院，全台共有103間，當中共有58間可以24小時緊急執行手術，即便在南投或花蓮台東，都可以找到醫院立刻協助拯救性命；李貽恒也說，這些醫院只要接獲通報，在病人抵達醫院前，就會做好準備等待立即手術，希望能搶下任何一秒不耽誤任何時間。

高雄榮民總醫院重症醫學部主任醫師黃春偉補充，曾有患者感覺胸痛胸悶，自行騎車到醫院就醫，到急診室門口就馬上倒下，所幸醫療團隊立即搶救才挽回性命。目前救護車救護員在經過教育訓練後，在車上都會先使用診斷檢查，並可以在醫師遠端指導下，到院前立即使用雙抗血小板藥物等措施，救回許多寶貴生命。

另一方面，中華民國心臟學會調查發現，即便在新冠疫情影響下，台灣急性心肌梗塞患者治療表現沒有受到太大影響。中華民國心臟學會理事長黃瑞仁表示，學會以問卷方式，針對台灣42間重度及就責任醫院調查，探討新冠疫情期間，是否有影響到心肌梗塞治療，當中40間心臟科回傳資料，結果相當正面。

(中時新聞網)