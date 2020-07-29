近期金融市場表現震盪，觀察全球主要股市近一周表現，仍維持正報酬的依序為台灣加權股價指數1.53％、印度1.48％、韓國1.26％、馬來西亞0.88％，整體表現以亞股最佳。

投信法人表示，今年以來亞洲主要國家包括馬來西亞、澳洲、印尼、菲律賓、泰國、香港等共14個國家地區降息，加上歐美仍維持低利環境，市場資金充沛，有利股市後續表現，因此建議投資人可適時布局包括台灣的相關的新興亞洲基金。

群益東方盛世基金經理人向思穎指出，全球政府齊力推出財政及貨幣政策維穩經濟，市場資金充沛為最大利基，投資人可掌握全球股市投資契機，特別是受惠景氣回溫的新興亞股。

雖然全球疫情警報未除，不過在全球主要國家政府持續透過貨幣政策及財政政策刺激，經濟活動逐漸恢復，整個新興股市來說，新興亞洲股市地區不但經濟成長強勁，股市亦深具長期投資價值。

亞洲地區經濟相對穩定，而且基本面所具有的優勢並未改變，未來在國際情勢逐漸的明朗化，亞洲地區仍將持續吸引國際資金回流，新興亞股不失為好的投資標的。以區域別來看，包括大陸、東協、台灣都是相對看好的區域。

群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，台股操作上仍須關注疫情發展、全球經濟恢復狀況、國際政經局勢變遷等等，建議仍以選股不選市策略為主，疫情不影響科技需求，無論是5G、伺服器等產業需求仍在，科技創新仍是電子業成長主軸。

下半年消費性電子產品齊發，新品上市前的拉貨動能也有望帶動相關供應鏈表現，產業趨勢仍圍繞5G題材，然而蘋果將推出新款MacBook及平板，第四季將會推出新款手機，在新機上市的預期之下，蘋概股也重新市場焦點，新款的遊戲機，PS5及XBOX，也將於下半年推出，相關供應鏈也將有機會受惠。

(工商 )