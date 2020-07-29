趙文卓、毛林林、釋小龍、寇家瑞主演武打動作大戲《大俠霍元甲》，28日起於愛奇藝台灣站開播，趙文卓曾在2001年與梅婷、吳越主演電視劇《霍元甲》以及2002年電視劇《精武英雄陳真》演出霍元甲，時隔18年再飾演男主角霍元甲，他表示「將近20年了，2個完全不同的劇本，上回是平頭，這次留大長辮穿清裝，裝束也和過去不同，是另個故事。」

趙文卓本身為武術背景，擅長劍、槍和拳術，為兼具實力派演技與真功夫影星。聊到不同版本霍元甲，他認為上次劇情講兒女情長，這次較多講俠之大者。劇中為展現四十八般兵器，趙文卓重新練許多套路、武器。被問到是否想傳承功夫？趙文卓說很喜歡教別人，釋小龍、賈宏偉都是徒弟，宛如「帶著師父的感覺去跟他們交流」。

同樣出身武術世家，2歲就成為少林寺俗家弟子的釋小龍，清爽帥氣形象被稱為「李連杰的接班人」，此回飾演霍元甲徒弟陳真。戲中陳真被奸人挑唆，一度誤解霍元甲，也因為這樣的誤解，將讓霍元甲與陳真師徒關係緊張，兩人情感也將備受考驗。此外劇中演員高雄、梁小龍是「初代」霍元甲和陳真代表，本片兩代霍元甲與陳真再同台，讓觀眾產生十足好奇心。

賈宏偉飾演霍元甲大弟子劉振聲。（愛奇藝台灣站提供）

霍元甲(趙文卓飾演)與徒弟黃文發(寇家瑞飾演)切磋。（愛奇藝台灣站提供）

趙文卓、釋小龍演師徒張力十足，熱血武打戲開打。（愛奇藝台灣站提供）

《大俠霍元甲》海報。（愛奇藝台灣站提供）

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