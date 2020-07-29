黃豪平日前主持網路節目《漂亮小姐姐》，找到一位今年暑假最夯新生代Youtuber「54黃蓉」，她自認是「北一女學渣」的影片迅速竄紅，有話直說個性，讓她頻道才開設1個月，就有4萬的驚人訂閱數。考上台大哲學系的她，除了滿懷才華之外，外表更是出眾，五官非常深邃，連黃豪平見到本人都直呼：「大眼美女，黃蓉！郭靖在這。」

訪談過程中，黃豪平意外發現黃蓉的siri對她的暱稱竟是「小仙女」，毫不遮掩、落落大方的個性讓他非常讚賞。被問到北一女學生是不是都歧視笨蛋時，黃蓉謙虛表示：「如果真的有歧視的話，應該也是歧視我吧！」她表示自己在學校遇到更多的是一群過度聰明的學霸，思維上非常跳躍，反而比較無法溝通。

黃蓉氣質清新。（風雅國際提供）

準台大哲學系的黃蓉，表明自己的興趣相當廣泛，對於考大學她有一番獨到的見解，她認為北一女的學生畢業後，下一個階段不一定就是走進台大，重點是這個科系是不是自己有興趣的，不要勉強自己讀不喜歡的科系就好。黃豪平問到北一女的學生是不是都會跟建中生交往時，黃蓉表示不是一定，感情的事情還是要看緣分，但剛好自己的男友就是讀建中的，且她更坦承建中生比北一女的學生還要聰明，幾乎各個都是怪獸級學霸。

在男女交往這方面，黃蓉爆料建中生非常不擅長花言巧語，告白的方式不是幼稚的套話方式，就是使用看似幽默但又稍嫌冷場的笑話梗，大概就是木訥卻又聰明的魅力，才把到北一女的學生。黃蓉爆料自己曾經造訪過建中，當時進去一間教室，撲鼻而來的就是一陣濃濃的怪味，殊不知放眼望去是一座球鞋山，真不愧是揮灑青春汗水的男子學校。

(中時 )