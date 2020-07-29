5眼聯盟加1眼？英國衛報報導指出，日本防衛相河野太郎最近向5眼聯盟提議希望加入。擴大成為互相協作、分享情報的戰略和經濟聯盟。英國、澳洲已經表示歡迎。此外，駐日美軍司令施耐德昨日表示，可以協助日本監控大陸在釣魚台周邊的行動。

衛報的報導引述英國右派議員指出，5眼聯盟可能要擴展到6眼聯盟。報導指出，新冠疫情爆發曝露了西方對北京的供應鏈依賴，5眼聯盟希望降低對關鍵消費型電子零件，噴射發動機，衛星和導彈中依賴大陸稀土的局面。這名議員表示，脫歐和新冠讓英國右派希望藉由5眼聯盟建立一個影響力更大，凝聚力更強的政經聯盟。一些人還提出了5眼自由貿易區的構想。

澳洲議會情報與安全聯合委員會主席哈斯蒂最近在「和中國脫鉤」的研討會上表示："將重新審視供應鏈，尋找弱點。我們有可能建立一個自由貿易集團。我們應該盡一切可能來建立這個網路。"

(中時 )