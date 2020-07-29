一名來自廣東的長腿妹，日前在一棟公寓的停車場，狂砸9輛車，包括其中一輛「男友的名車」凱迪拉克也被砸爛，長腿妹砸車後留下男友資料，似乎想讓男友「賠到死」，但警方調查發現，男子表示與長腿妹並非情侶，且凱迪拉克也不是他的車。

這名長腿妹拿著錘子、滅火器等工具，到達停車場後開始攻擊車輛，她一開始集中火力拿滅火器砸白色凱迪拉克，先打破擋風玻璃、車身亂畫刻字，接著打斷後照鏡，看的出來相當憤怒，連旁邊的8輛車也難以倖免，最後長腿妹在引擎蓋留下「男友」聯絡方式。

長腿妹很快就被警方逮捕(圖片取自/sina)

但警方聯絡該名男子，他說與長腿妹只是普通朋友，不知道為何對方會做出失控舉動，且被砸的凱迪拉克也不是自己的；而長腿妹砸完車後，因為行為異常加上觸動汽車警報，引起保全注意，很快就被警方逮捕。

長腿妹被捕後，堅稱男子就是她的男朋友，案發當天因為與男友發生爭吵，認為被欺負、心裡相當不滿，因此才會想砸車洩憤，至於為何會連其他車輛也一起砸，原因是想讓對方賠錢；最後長腿妹因為滋事、損壞他人財物，被警方拘留。

(中時新聞網)