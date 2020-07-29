英國哈利王子和妻子梅根4月正式卸下王室成員身分，目前與1歲兒子亞契定居美國洛杉磯。兩夫婦的傳記預定於8月出版，書中大爆2人「脫英」內幕，部分內容搶先曝光後，再度向王室丟下震撼彈；消息人士透露，哈利夫婦可能因此面臨「永遠回不去王室」的命運。

英國王室新聞記者斯科比（Omid Scobie）和杜蘭德（Carolyn Durand）合寫的新書《尋找自由：哈利、梅根-現代王室家庭的建立》（Finding Freedom：Harry & Meghan, the Making of A Modern Royal Family，暫譯）爆料，哈利、梅根結婚1年後，就想離開王室。這是因為哈利長期認為自己不受重視，出走前也曾多次表達，希望會見父親查爾斯王子及女王，但卻遭王室內閣阻礙，讓他相當灰心，反倒是梅根曾勸哈利留下，「梅根3月告訴朋友，『為了王室家庭，我願意犧牲一切…但現在走到這步，我很難過』。」

書中透露，梅根對嫂嫂凱特沒有歡迎她進入王室，相當「失望」，她還認為凱特「冷若冰霜」。作者舉例，哈利夫婦在最後1次公開王室活動中，遇見威廉夫婦，當時梅根用眼神向凱特打招呼，凱特卻視若無睹，威廉雖向哈利點頭，但同樣不理會梅根，讓哈利滿腔怒火無法發作。1名王室核心成員還形容梅根是「哈利的展場女郎」（showgirl），讓2人感覺受到排擠。

對此，威廉夫婦的友人澄清，表示凱特一直很努力，希望讓梅根感覺被接納。威廉夫婦聖誕節時邀請弟弟與弟媳到行宮作客，凱特知道梅根吃素，還親自下廚，「根本是鋪紅毯迎接她」；凱特也連續2年邀請梅根一起觀賞溫布頓網球賽。

新書引述消息人士稱，哈利和梅根結婚前，威廉曾「善意提醒」弟弟：「你不要倉促行事（指娶梅根），可以盡量多花點時間了解這個女的」。作者表示，哈利聽見哥哥用「這個女的」稱呼梅根，認為哥哥太過高傲，他也不需要哥哥教導他處理人生大事。

面對滿天飛的爆料，哈利與梅根透過發言人發布聲明，沒有證實、也沒否認書中的任何內容。聲明僅稱，「作者並未訪問到哈利與梅根本人，而是根據身為皇家新聞團成員的經驗以及獨立採訪完成本書」。

(中時 )