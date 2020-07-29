一位女網友在臉書社團《爆怨公社》上PO了一串「北海道烤干貝」照片表示，「大家猜猜看這4顆多少錢？」（摘自爆怨公社）

正值炎熱夏天，除了學生放暑假外，不少國人也喜歡在7、8月時去度假，受限於新冠肺炎疫情，國內、離島旅遊正夯。不過，墾丁大街又驚傳有攤商「坑殺」觀光客的行為出現，有網友爆料，買到一串「天價干貝」，直呼可以買下3個排骨便當，真的「超級無敵爆貴！」

一位女網友在臉書社團《爆怨公社》上PO了一串「北海道烤干貝」照片表示，「大家猜猜看這4顆多少錢？」原PO解釋，這是她姊特地在墾丁大街上買回去讓原PO和姊夫猜猜看一串賣多少錢。當姊姊公布一串價格竟要「240元」時，大家狂笑不止。

原PO表示，雖然姊姊買之前有先詢問，但一顆干貝不到10元大小，就要價60元，也令她直呼「都可以買3個排骨便當了！」很久沒去墾丁玩，沒想到墾丁大街的東西，仍然「超級無敵爆貴」！

貼文一出，網友對此早已不感到意外，表示「墾丁大街就敲盤子的地方啊！」、「一顆10元，竹籤一根210，所以總共250」、「看到墾丁還不用上乘法差不多三四百」、「墾丁大街這一串如果沒有500對不起他的來歷」。有網友更指出，「這也不是正干貝，是壓合組合干貝，一包也200元左右」，不過也指出，消費者也可以選擇不要買「 只要問過價錢，多少錢都不是問題....如果沒問買了才驚訝，那麼就當被騙囉」。

(中時新聞網)