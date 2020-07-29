國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年喝掉28.5億杯咖啡，市場規模超過700億元，眾多台灣上班族每日至少來上一杯咖啡提振精神已是日常的一部分。LINE Pay及一卡通為用戶持續拓展生活使用場景，目前全國已有超過20萬個通路點加入LINE Pay Money支付行列，為讓民眾體驗行動支付的便利，來點咖啡小確幸，即日起至2020年9月30日前，用LINE Pay Money至全台21家指定連鎖咖啡消費天天享LINE POINTS 8％點數回饋。

此外，甫宣布上線的台灣中油直營加油站，2020年8月31日前使用LINE Pay Money加油付款可享LINE POINTS 6％點數回饋，回饋金額無上限。

開車要加油、上班提振精神也要加油，LINE Pay及一卡通公司通路優惠活動持續加碼，新一波活動鎖定台灣中油直營加油站及連鎖咖啡店祭出新優惠。

2020年8月31日前使用LINE Pay Money加油付款可享LINE POINTS 6％點數回饋，回饋金額無上限；2020年9月30日前用LINE Pay Money至全國指定連鎖咖啡消費，天天享LINE POINTS 8％點數回饋，活動店家包含85度C、丹堤、Cama cafe、怡客咖啡、西雅圖、黑沃咖啡、ITS DAVID 士達衛咖啡烘焙、街頭咖啡等知名連鎖咖啡店。上班趕時間買咖啡、汽機車加油，這時候用手機開啟LINE Pay付款超方便，免掏錢包現金免找零，一嗶就OK。

此外，振興三倍券綁定LINE Pay Money，沒趕上前一萬名消費滿額享超早鳥優惠400點的民眾，也還有前八萬名的早鳥優惠200點可領，另儲值帳戶若連結聯邦、永豐、台北富邦、中華郵政、高雄、彰化、兆豐銀行等可再享儲值金88～200元不等優惠，用戶如於9月底前累積消費達5,000元，還可再參加LINE POINTS 5,000點的抽獎活動。綁定振興三倍券的民眾可持續累積消費享LINE Pay Money滿額及眾多通路的疊加優惠。

(工商 )