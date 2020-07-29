創新醫療發展加速紮根，統計今年上半年，全球醫療創新的募資金額已達93億美元，占去年全年67％，主要集中在資料、服務等基礎建設項目，替未來發展鋪路。投信法人看好，新興醫療企業運用新技術，突破傳統框架，潛藏的投資爆發力，極具想像空間。

美國知名健康醫療調研機構StartUp Health最新報告指出，今年上半年全球醫療創新的募資金額達93億美元，較去年同期成長約2成，若與去年全年相較，占比已達67％，顯示資金流向醫療創新領域的速度加快，幾乎不受疫情影響。

若進一步觀察，包括：生物識別資料收集、臨床診斷流程改善、醫療行政作業優化等，都是吸引投融資併購的主要項目，募資金額都較去年成長50％、甚至一倍以上，顯示基礎資料與服務的建立，是創投的關注重點，可望替未來醫療創新發展鋪路。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，目前已有許多的新興醫療企業，運用新技術打破傳統框架。如：Livongo運用大數據、人工智慧，協助病患管理糖尿病，讓平均糖化血紅蛋白、血壓、抑鬱指數都明顯改善，醫療花費也減少2成，保險公司更省下理賠金。

而Teladoc運用網路視訊技術，線上連結5萬名專業醫生與隨時隨地需要看診的民眾。在新冠肺炎疫情爆發時，每周就診人數暴增50％，目前已擁有4,800萬用戶。預估全球潛在用戶高達11億下，還有96％市場可供拓展。

常李奕翰表示，創新醫療加快向下紮根，看病、健康管理將不再是麻煩事。尤其是導入人工智慧、機器學習、健康大數據等先進技術後，將疾病治療逐漸轉向主動式、預防性的健康管理，可望解決慢性病患的困擾，潛藏的商機與投資爆發力，極具想像空間。

(工商 )