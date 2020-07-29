今年35歲的楊奇煜（小煜），從《模范棒棒堂》出道，他先前曾透露有交往對象，29日下午突在臉書、IG曬出與老婆甜蜜合照，宣布「我們結婚了」，並霸氣說：「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後，我是她的人，她是我的女王。」女方名為「言言」今年28歲是位護理師，外型亮眼，在IG擁10.5萬粉絲，不時秀出穿比基尼美照，好身材展露無遺。

小煜與老婆交往約1年，28日去登記結婚，小倆口特地穿著制服去戶政事務所登記，拍下許多青春浪漫合照，也是想保持一顆單純的心結婚，預計在明年舉辦婚宴，但他在7月初歡慶35歲生日，發文謝謝母親生下他，文末還加個嬰兒圖案，讓粉絲猜測疑似要當爸，如今也宣布結婚，被問及是雙喜臨門？他的經紀人Jenny語帶保留表示：「懷孕是結婚接下來的下一個規劃，應該遲早會發生。」未來將宴客、懷孕等好消息都會跟大家分享。

他與老婆有許多共同愛好、個性契合，不過小煜在今年遭逢摯愛的爺爺、奶奶相繼過世，而他的老婆身為護理師，在爺爺、奶奶生前時，幫助他給予最好的醫療資源及一直陪伴在他身邊，他相當感動，直呼：「覺得遇到對的人！」

此外，小煜宣布好消息，許多圈內好友獻上祝福，包括吳克群、楊銘威、王家梁、詹子晴（丫頭）等，吳克群透露昨天才知道好消息，「超級祝福。」並開心：「雖然感覺從此以後又要少一個球友了，但還是非常祝福這對新人，接下來的日子裡我會號召籃球社所有人一起監督小煜，讓他對弟妹百依百順、五體投地。」而小煜近年來除了在演藝事業打拼，副業方面投資眼光也不錯，投資的髮廊在西門町、東區、師大有店面，現愛情、事業兩得意，引來許多粉絲留言恭喜。

(中時 )