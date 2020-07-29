美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，正在準備一枚擎天神5型火箭，它將在台北時間7月30日清晨4點發射，將火星探測車「毅力號」(Perseverance)送往火星，進行新一輪的火星調查任務。這一趟最特別的是，毅力號還帶著一片1000年前掉落地球的火星隕石，因此可以說，這將是一趟「火星隕石的返家之旅」。

科學警報(Sciencealert)報導，隨著毅力號出發的火星隕石，名叫賽伊-烏哈米爾Sayh al Uhaymir 008（或稱：SaU 008），是1999年在阿曼被發現的，之所以認為它來自火星，是因為科學家分析困在隕石中的微小氣泡，其氣體組成比例與火星的大氣條件完全匹配。

火星隕石SaU 008。(圖/倫敦自然史博物館)

英國自然歷史博物館地球科學組的卡洛琳·史密斯（Caroline Smith）說：「這塊小石頭形成於大約4.5億年前的火星，到了大約在60萬~70萬年前，火星被一顆小行星或是彗星撞擊，使部分火星岩石被噴入太空，然後在太陽系裡漂流著。經過一段很久很久的時間，被地球引力所捕捉而降落在地球上。我們不知道隕石來到地球的確切的時間，但大概在1000年前。」

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毅力號之所以帶著這枚隕石，其實是研究的參考物，質譜分析議會比對火星的物質，然後再和車上的9個樣本進行對照，而火星隕石就是9個樣本之一。

當然，NASA其實還有其他校準儀器的方法。但是，正如去年第50屆月球與行星科學大會上發表的一篇論文所說，將SaU 008隕石給帶上，提供了「獨特的教育和公共宣傳目的」。

這真的有故事性，媒體可以輕易的形容成火星隕石的返家之旅，這是宣傳的一部份，但是科學研究要是有更多的故事來宣傳，比較能夠吸引大眾的支持與關注。

新興的民間太空企業SpaceX，也是宣傳的好手，當年獵鷹重型火箭測試發射，就將1輛特斯拉跑車擔任酬載物，這比放個單純的壓艙塊來的有趣多了。

火星傑澤羅隕石坑，右邊似乎有彎延的河道，或許遠古以前是湖泊。(圖/NASA)

毅力號將會登陸在火星傑澤羅隕石坑(Jezero crater)附近，雖然火星隕石不一定來自這個隕坑，但是此處的地質條件可能與火星隕石類似。

傑澤羅隕石坑直徑49公里，在過去，火星可能有大量的液態水時，它或許是一個湖，假如經是湖，那麼毅力號就能調查可能的生物存活的痕跡。

(中時新聞網)