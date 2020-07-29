日本神奈川縣川崎市，發生一起先生將妻子殺害分屍案件。據了解，此名先生因過於沉溺桌上遊戲，演變成需要四處借錢還債，還潑及到自己妻子，導致妻子不滿進而對他破口大罵，先生惱羞成怒，進而將她勒死後分屍，甚至還將她的雙腿屍塊丟入大海裡，檢調單位將以殺人罪、毀損屍體罪名，對此名先生提出告訴。

此名先生因過度沉迷桌上遊戲，演變成需四處借錢還債，甚至還自己辭掉工作，導致沒有收入可以自還負債，因此他多次竊取妻子的信用卡盜刷，妻子得知後相當憤怒，立即對先生破口大罵，也導致自己引來殺機。由於妻子罵的實在過於難聽，導致先生惱羞成怒，憤而衝動將妻子勒死，眼見自己失手殺人，先生為掩人耳目，索性將妻子支解分屍，並將她的雙腿屍塊丟入大海裡。

屍塊雙腿由於浸水多時產生氣體，比重減少而浮出水面，被其他行經船舶發現才曝光，警方經由多時調查，順利將這名先生逮捕歸案後移送法辦，法院傳喚到案時，先生坦承將自己妻子殺害，但卻否認將她的雙腿屍塊丟入大海一事，經多次審問之下，最後先生才表示自己不小心弄丟的，全案經由審理過後，目前已由檢調單位對此名先生以「殺人罪名」、「棄屍毀壞罪名」進行起訴當中。

(中時新聞網)