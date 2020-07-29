由體育署發放的動滋券，已於昨(28)日抽籤完畢，有民眾開心上網查詢可使用店家，卻看見一家位於桃園市的卡拉OK茶坊，也可以使用，讓他發文詢問，「進去這間店還要補多少?」

有網友發現，一家位在桃園市的卡拉ok，竟然也可以使用動滋券。(圖擷取自google map)

原PO在《爆廢公社》幽默發文詢問，「請問大大們，抽到的動滋券500元，進去這間店動滋動滋，還要補多少？」經記者實測搜尋，這家名為「含情茶藝」的茶坊，斗大招牌上寫著提供「歡唱」及「茶藝」等服務，甚至還提供刷卡服務，沒想到也被列入可以使用運動抵用券的店家。

網友看了紛紛留言，「進去是要運動的嗎」、「前半場藝fun券，下半場動滋券」、「其實也算運動的一環啦，無違和」、「要補不少差額吧」、「搭配三倍振興券，年齡多三倍喔」、「原來這可以喔」、「真的假的，後悔沒抽！」、「會爆滿」、「真的是動滋動」。

但也引發不少批評聲浪，「政府真的有夠扯」、「這個也行？！」、「太瞎了吧」、「%%%券」、「出個活塞券好了」、「動滋券的涵蓋範圍比我想像中的還廣啊」。

(中時新聞網)