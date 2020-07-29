美國疾控中心主任：美疫情爆發 是因為太晚發現來自歐洲的病毒威脅 21:082020/07/29 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 當地時間7月28日，美國疾病管制暨預防中心（CDC）中心主任瑞菲爾德（Robert Redfield）接受採訪時首度承認，美國對來自歐洲的新冠病毒威脅認識太慢，因此造成疫情大爆發。（示意圖/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 當地時間7月28日，美國疾病管制暨預防中心（CDC）中心主任瑞菲爾德（Robert Redfield）接受採訪時首度承認，美國對來自歐洲的新冠病毒威脅認識太慢，因此造成疫情大爆發。 瑞菲爾德告訴美國廣播公司（ABC），歐洲的新冠病毒流入美國，早在美國發現問題之前就已發生。美國政府發現威脅，並對歐洲發布旅行禁令之前，已經有2至3個星期之久，每天都有60000人從歐洲前往美國，這種情況也成為導致美國疫情爆發的一大主要因素。 (中時 ) #歐洲 #美國 #新冠病毒 #威脅 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國人驚訝 傳俄羅斯2周內批准全球第1支新冠疫苗 12:052020/07/29 國際 比爾蓋茲狠批：美新冠病毒檢測根本在浪費時間金錢 20:262020/07/29 兩岸 越南峴港也爆疫情 指揮中心：暫不更動中低風險國家名單 14:372020/07/29 生活 《生醫股》雃博疫情緊急使用呼吸器獲專案製造許可 將打世界盃 15:402020/07/29 財經 武漢海鮮市場是幌子！陸專家奔逃美國曝：病毒來自軍方實驗室 16:322020/07/29 國際 染疫泰籍移工接觸者189人都沒事 指揮中心：已請泰方二度採檢 13:182020/07/29 生活 國衛院研發治療性抗體 染疫倉鼠肺部病毒量降低100倍 14:172020/07/29 生活 一場新冠，發現臺灣疫外服務！ 04:102020/07/29 產業特刊 股價指數期貨贏家專欄－歐洲疫情擴散 邊境控管恐延長 04:102020/07/29 產業特刊 川普救經濟與防疫全潰敗 紐時作家：「自私邪教」害的 12:412020/07/29 國際 國際熱門新聞 2020美大選》不只是川普無能和失職 拜登民調超前真正原因曝光 - 國際 潑冷水？蓬佩奧剛讚敢抗北京 澳外長：無意傷害對陸關係 - 國際 武漢海鮮市場是幌子！陸專家奔逃美國曝：病毒來自軍方實驗室 - 國際 穿潛水衣誤當海豹？知名包品牌Kipling前女總裁遭大白鯊咬死 - 國際 拒美軍重返菲 杜特蒂驚天一語：菲律賓人會滅絕 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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