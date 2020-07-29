當地時間7月28日，美國疾病管制暨預防中心（CDC）中心主任瑞菲爾德（Robert Redfield）接受採訪時首度承認，美國對來自歐洲的新冠病毒威脅認識太慢，因此造成疫情大爆發。

瑞菲爾德告訴美國廣播公司（ABC），歐洲的新冠病毒流入美國，早在美國發現問題之前就已發生。美國政府發現威脅，並對歐洲發布旅行禁令之前，已經有2至3個星期之久，每天都有60000人從歐洲前往美國，這種情況也成為導致美國疫情爆發的一大主要因素。

(中時 )