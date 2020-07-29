台大公衛學院院長詹長權今天(29日)現身台中高分院，為更審中的頂新越南大幸福油案出庭作證。詹長權表示，十多年前他為政府引進聯合國的食品安全風險分析架構，並將報告主動提供給各食品業，但當時「有回應的不多」，僅時任味全董事長的魏應充重視食安風險管控，並透過味全中研所邀他擔任顧問，協助集團建立「食品風險管控系統」。

頂新製油2014年間遭檢方指控從越南大幸福公司引進無法供人體食用的原料油，一審法院認為全案關鍵在油品是否不能食用、頂新是否透過精煉掩飾犯行，以及魏應充等人是否知情，經釐清證據，判決頂新無罪。二審法院採信檢方見解，判決魏應充等人8到15年不等，三審駁回被告部分上訴，部分發回。

台中高分院更一審今天召開審理庭，權威公衛學者詹長權及知名品保顧問李傳政應法院傳訊出庭作證，兩人細數魏應充管理企業期間，如何率各企業之先，投入大量資源與成本，引進當時業界罕見的「食品風險管控系統」及內部品保制度。

詹長權證稱，十多年前他將食品安全風險分析架構提供給各業者參考，當時少數業者回信說謝謝，唯一採取行動的只有魏應充，他透過味全中研所邀他擔任顧問，協助集團建立「食品風險管控系統」，希望從可預測的各角度阻斷有害物質進入食品加工鏈。

詹長權說，當初頂新集團想建立這個系統並不是因為法令規定，在當時算是相當超前的部署，即使是現在，也沒聽過其他食品業者嘗試建立這樣的系統。這必須在企業內部每個環節都付出人力、費用，以及負責人的支持才有可能成功，目的就是從可預測的各個角度阻斷有害物質進入食品加工鏈中。

檢方在交互詰問中，質疑詹長權是否知悉頂新製油向大幸福所購買的油品可否食用等，詹回應並不了解，檢方主張被告過去非常重視食安風險控管，不見得在大幸福案也重視。

魏應充當庭補充，多年前在閒談中偶然知道詹長權參加很多國際會議，也提到有很多我國沒有制定的食品安全標準、歐美都已訂出來規範，當時聽了有所感，才會趕快邀請詹長權來幫忙建立風險管控制度，這是他的初心。

頂新律師指出，魏應充不可能預見十幾年後會發生這起訴訟，因此在食安與品保議題上去找專家投入資源並建立制度，而是因為魏應充一直是重視食安。

(中時新聞網)