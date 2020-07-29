華南銀行統籌主辦禾聯股份有限公司總金額新台幣64.7億元聯貸案於7月29日完成簽約，聯貸資金將用於開發林口A7重劃區「禾悅花園」建案，以及充實該公司中期營運資金。

該聯貸案除由華南銀行擔任主辦銀行外，參貸銀行包括土銀、一銀、台企銀、彰銀4家銀行，以及國票、兆豐票、萬通票、大中票、台票及大慶票6家票券公司，共計11家金融機構踴躍參貸，最終以1.55倍超額認購完成募集，充分顯示銀行團對該案的肯定及支持。

林口A7重劃區是北台灣新興重劃區中備受看好的區域，「禾悅花園」在禾聯集團精心規劃下，具有兩大特色。第一，地王氣勢、綠覆率高。建案基地廣達4,720坪，中庭規劃2,020坪的森林花園。第二，智能科技、健康樂活。該建案結合禾聯集團資源，將智能家電導入住宅，打造全台首座「智能聲控住宅」。因規劃完善、定價合理，全案總銷預期將超過100億元，自6月初推出以來已熱銷超過4成。

統籌主辦華南銀行長期耕耘聯貸市場，掌握產業脈動，了解企業需求並客製化融資架構，以實際行動力挺台灣企業。今年以來成績斐然，依聯貸市場指標REFINITIV統計，在上半年主辦聯貸排名第三，創下華南銀行歷年來聯貸業務最佳成績。近來更為響應政府振興經濟推出「公股攜手，兆元振興」融資方案，落實六大核心產業發展，扶持國內企業國際鏈結布局、創新及升級轉型。

此外，華南銀行也全力配合政府新南向政策，積極布建新南向地區金融服務網絡，於今年4月取得金管會核准設立泰國曼谷代表人辦事處，且截至今年第二季於新南向目標國家之放款餘額達24.7億美元，近三年連續獲得海外信保基金送保融資金額、送保件數及融資金額成長優等獎等殊榮，顯見華南銀行於新南向地區的努力深獲肯定。

今年以來為因應新冠肺炎疫情，提供受影響企業最即時的資金協助，推出「全民防疫、華銀給力」行動方案，透過簡化內部核貸流程，最快在3天內就可以讓企業取得資金。依據中央銀行推出二千億元中小企業融通專案最新統計資料，目前核准金額於八大公股行庫中排名第二，華南銀行將持續響應政府紓困振興政策，做企業最堅實的資金後盾。

(工商 )