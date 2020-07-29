當沖交易稅率減半，金管會傾向再提案延長。金管會主委黃天牧29日表示，當沖交易稅減半期限到2021年底，金管會將在今年底，分析近二年當沖降稅對台股交易量的助益，明年上半年再與財政部協商延長降稅事宜。

當沖交易稅率由原本千分之3（0.3％）降為千分之1.5（0.15％），必須修證交稅修例，最初是2017年4月28日實施一年，2018年再推動修法，從2018年4月28日再延長到2021年12月31日，即明年底就會到期，若要再次修法延長，必須明年就要送立法院審議。

黃天牧被問及當沖降稅問題時，承認自己支持延長實施稅率減半，「因為當沖占整個交易量也滿高的」，且有助於台灣交易市場提升的機制，金管會都樂觀此機制繼續實施。

不過，因為還有一年多才到期，且當沖稅率減半再次延長實施是從2018年4月開始，金管會將等2020年底，有二個完整年度，再分析當沖降稅對台股交易量的影響，預估明年上半年早一點向財政部提出稅式支出報告，協商稅率減半的措施繼續延長。

據最新統計，今年6月，集中市場當沖成交量占比為29.36％，上櫃市場則是有31.87％，即都有約3成的交易量，金管會仍是期待當沖稅率減半在2021年底到期時，能繼續延長實施。

但是否要爭取稅率減半「常態化」，即下次修法直接將稅率砍半，不設落日條款？對此，黃天牧表示，依據財政部規定，降稅必須定期檢視是否對稅賦公平、合理，所以當沖稅率減半若要常態化，恐怕要看財政部的租稅政策。

(工商 )