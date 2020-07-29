陶喆近來開設網路新節目《Men’s Talk》邀來恩師「華研國際音樂」總監王治平暢談，王治平提到陶喆出道前，2人在美國一間吉他店初次相遇，隨後經過陶喆的父親陶大偉介紹，讓他們成為亦師亦友的兄弟情，陶喆還分享曾誤闖王治平與好友們的「琴聚會」，讓陶喆直呼：「好恐怖。」

陶喆說：「我就看著王大哥還有其他男生們圍一圈，擺出2、30把吉他，大概總價有破百萬。」大家自我介紹說：「嗨，大家好，我是琴獸。」王治平在一旁憋笑，陶喆還笑說：「因為我第一次參加，我就覺得好詭異，他們說『聞聞看，有沒有聞到木頭的味道』，我當下心想你們病的好深！」兩人互虧「琴聚感染」很可怕。

而王治平做音樂超過40年，同是台灣最早做舞曲的音樂人，嗜好買吉他收藏，至今已收藏近150多支吉他，總價超過千萬台幣，王治平大方介紹擁有一把來自奧斯卡提名電影《一個巨星的誕生》演員布萊德利庫柏在劇中彈的吉他，讓陶喆直呼：「真的是愛琴成癡。」

(中時 )