坤達和老婆柯佳嬿結婚3年，先前柯佳嬿公開活動上提到，因工作忙碌沒空「做人」，近日坤達受露德協會邀請擔任U愛大使，出席「U=U國際共識，共同邁向愛滋三零願景」的記者會時被問到生子計畫，坤達表示，夫妻倆工作都排很滿，真的沒有時間生小孩，不是沒有好好「做家事」，生小孩只能隨緣。此外他擔任U愛大使後，才知道感染者只要穩定服藥跟定期追蹤，也能生下健康寶寶。

坤達挺身站出為HIV感染者發聲，對於愛滋議題，坤達說原本也不知道U=U是甚麼，經過醫生的解說，及看過國外大型臨床研究實證報告後，才清楚知道在穩定服藥及定期追蹤下，測不到病毒就代表不具傳染力，所以曾經發生過高風險性行為的人，都應該勇於接受篩檢，且疾管署還提供了匿名在家自我篩檢HIV的貼心服務，在自動販賣機或是上網登記便利商店領貨都很方便，提早篩檢是為了預防也是保護伴侶，更是落實U=U的第一步。

坤達發現，社會長久以來對特定族群帶著異樣眼光，而HIV感染者也是其中之一，所以這次擔任U愛大使，就是希望大眾能夠撇開既往的偏見。為了提倡落實U=U，坤達會在Instagram限時動態上使用露德協會提供的「我知道，U=U」特效框，希望能藉由社群平台的分享，讓更多人知道U=U的訊息，坤達也邀請民眾上限時動態儲存特效框，一起使用並發布影片，跟坤達一起擔任U愛大使，一起推廣U=U。

(中時 )