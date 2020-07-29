林俊傑（JJ）將在30日推出新單曲〈無濾鏡〉，邀來有「日本時尚教父」之稱的時尚大師藤原浩攜手合作共同作曲，JJ更邀請懷秋操刀歌詞，相當用心。談到這次JJ與藤原浩合作契機，JJ首先表示相當榮幸，對潮流品味十分敏銳的他，從以前就相當關注藤原浩時裝、音樂等。
JJ與藤原浩過去曾在活動上相遇，當時只是點頭之交，但沒想過之後竟會一起寫一首歌，JJ笑說：「這個機緣很奇妙。」藤原浩提到合作淵源：「有一次我在錄音室裡做音樂，剛好JJ在IG上與我聊起探討音樂上的合作，我就想起這首歌其實很適合與他合作。JJ的版本美極了，真希望錄音的當時我在場。下次一定！」
藤原浩這次也親自為〈無濾鏡〉設計專屬的單曲封面，不但結合了藤原浩Fragment與JFJ Productions的LOGO，封面上的照片更是藤原浩在旅途的班機上順手所拍下的天空「無濾鏡」照。
(中時 )
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