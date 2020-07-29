佔地1.79公頃、斥資1.44億元的桃園市大有梯田生態公園，19日才熱鬧啟用，親水步道就因孩童亂丟池中石頭，全面封閉重鋪，改將石頭鑲嵌到池底。（蔡依珍攝）

佔地1.79公頃、斥資1.44億元的桃園市大有梯田生態公園，19日才熱鬧啟用，親水步道就因孩童亂丟池中石頭，全面封閉重鋪，改將石頭鑲嵌到池底。（蔡依珍攝）

大有梯田公園才啟用不到10天就被破壞，市府急封園改善。(蔡依珍攝)

大有梯田生態公園19日熱鬧啟用時親水步道讓人賞心悅目。(蔡依珍攝)

大有梯田生態公園19日才在市長鄭文燦主持下熱鬧啟用。(蔡依珍攝)

松鼠嬉戲溜索及親子溜索，安全考量下僅於每周六、日及特定節日開放。(蔡依珍攝)

佔地1.79公頃、斥資1.44億元的桃園市大有梯田生態公園，19日才熱鬧啟用，孰料太夯甚至有遊覽車包車來玩，不到10天公園就遭破壞，不但親水步道石子被亂丟、綠蔭草皮都被踏壞，工務局緊急封園改善到8月4日，僅開放「森林挑戰區」讓孩童繼續玩樂。

當地大有里長楊瑄品指出，大有梯田生態公園才剛開幕，網路推波助瀾下，人潮絡繹不絕，甚至有遊覽車特地跨縣市包車來半日遊玩，平日下午3點過後，至少有逾500人湧進公園，導致許多器材嚴重耗損、草皮也被踏平，垃圾亂丟環保志工也疲於奔命，樂見市府暫時封園因應。

工務局景觀工程科指出，像是長200公尺的映天水道原為景觀水池，鋪滿了小卵石，但孩童卻進入玩水，亂丟池中石頭，工作人員就透露，甚至有孩童丟到大馬路上，導致用路人跌倒，因此全面封閉重鋪，改將石頭鑲嵌到池底固定。

工務局指出，28日起封閉「生態梯田區」和「美好食光區」，整修廁所、映天水道、輕流水鋪、澄淨池、吊床、吊椅、草花噴灌設施、自來水供應系統、植栽草皮，遊具設施也增設標示牌、畫設周邊停車格、改善和新增相關公共告示牌等工程，預計施工到8月4日。

工務局提到，「森林挑戰區」仍維持全區開放，讓親子同樂，但為了附近居民居住安寧，每晚9點關閉，至於松鼠嬉戲溜索及親子溜索，安全考量下僅於每周六、日及特定節日的下午3點到8點開放排隊使用，現場也會配置安全教育人員管制及指導。

(中時 )