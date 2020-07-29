不少人為了工作，一個人在外地生活，無法自己料理三餐，只好都在外解決，但這樣的生活型態很容易讓健康出現問題！營養師宋明樺日前在節目上分享，曾經遇過一位北漂女性，為了省錢，三餐隨便吃，短短8個月就胖了20幾公斤，BMI甚至超過35，讓在場的來賓都嚇傻了。

宋明樺在節目《醫師好辣》上透露，遇過一名20幾歲從高雄北漂的女子，由於房租要1萬多塊，再加上其他的生活開銷後，薪水三分之二幾乎沒了，為了省錢，她決定從吃的方面開始節省。

不過，宋明樺表示，這位女子一周的早餐可以只吃一條白土司，搭配鋁箔包的紅茶，午餐吃便當，晚餐就吃泡麵，原先體重60幾公斤、身高152公分左右，在短短8個月內就胖了快20公斤，BMI達到35，已經屬於病態型肥胖，此話一出，在場來賓聽到後都嚇了一跳。

營養師宋明樺分享案例。（摘自YT《醫師好辣》）

宋明樺還指出，這位女子胖到連爬樓梯都會喘，後來檢查發現，女子確實有三高問題，也因為如此，女子的爸媽要她乾脆回高雄。

宋明樺提醒，事實上現在很多年輕人都外食，高油、高糖以及高鹽，又加上作息是久坐、少動，所以長時間下來，三高問題也都年輕化，若是不早點控制，很容易有心血管疾病以及代謝的問題找上門，

(中時新聞網)