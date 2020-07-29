20200725中天新聞 焦糖哥哥條款？ 藍委爆：臉書追蹤逾10萬就能讀碩士

前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行，日前以「中山大學社會所研究生」身分開酸李眉蓁論文抄襲案，卻反遭質疑靠著系上他量身打造的「焦糖條款」，才能以高中畢業學歷，成為中山大學社會研究所一般生，引發輿論部分質疑，令三立美女主播陳乃瑜得知又氣又心疼，在臉書仗義執言為焦糖哥哥叫屈。

陳乃瑜日前在臉書PO文，為焦糖哥哥叫屈，她表示自己想了一個晚上還是很氣，明明焦糖哥哥不是新聞主角，卻無端被扯進話題消費，接著更PO出昔日訪問焦糖哥哥的兩人合影，揭開其不為人知的有料一面，「當時他的論述和邏輯，實在令我佩服！後來也常常看分享他唸書心得，他求學求知的認真態度，也令人尊敬。」

「所以焦糖哥哥只有高中學歷又怎麼了嗎？他今天有偷拐搶騙還是抄襲論文嗎？」陳乃瑜感嘆台灣社會還停留在學歷迷思，論文抄襲事件，更加佐證這個社會「只看學歷，不問內涵」的荒謬。

其實焦糖哥哥的有料，除了美女主播陳乃瑜，連美女財經專家胡采蘋（Emmy Hu）也曾發文背書，爆料其實台大、政大都有老師搶他去念書，深藏不露的內涵與讀書天賦，令靠著苦讀考試才能成為研究所一般生的莘莘學子羨慕不已。

(中時新聞網)