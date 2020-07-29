美國新冠疫情持續延燒，迄今已有逾435萬人確診、約15萬人死亡，多州都實施強制戴口罩、維持社交距離等措施。不過，上週末紐約仍有1場盛大的戶外音樂會，大批觀眾涉嫌違反社交距離規定，其中還包括擔任DJ的高盛行政總裁。紐約州長郭謨對此表示「震驚」，還說將徹查是否有人違反防疫措施。

紐約南安普敦（Southampton）25日舉行1場名為「安全無恙」（Safe & Sound）的戶外慈善音樂會，主辦方聲稱這是全美國巡迴演唱會的首場活動，會場可容納約600輛車。高盛行政總裁索羅曼（David Solomon）還以「D-Sol」之名，親自擔任音樂會DJ約1小時，美國電音組合The Chainsmokers則擔任表演嘉賓。

根據主辦單位網站上的描述，他們將在各大城市的大型停車場等戶外場地，為參加民眾提供停車位，讓他們在戶外欣賞音樂表演，同時還會供應食物、飲料。

紐約州長郭謨在社群媒體推特上批評：「影片顯示，上周六在南安普敦舉行的音樂會出現違反社交距離措施的行為，我感到十分震驚。」

郭謨還表示，衛生部門將對這場慈善音樂會展開調查，了解是否有人違反政府的社交距離要求。至於主辦方則發布聲明，指他們曾與衛生部門協調，確保音樂會按照美國疾病管制暨預防中心（CDC）的指引舉行。

(中時 )