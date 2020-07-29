台灣疫情趨緩且防疫到位，亦吸引日本美食品牌持續加碼投資台灣；日式泡芙beard papa29日宣佈台灣為日本直營公司，預定在2024年底計畫台灣門市據點從目前14店擴增至35間，也將針對中南部地區展開加盟事業。

台灣beard papa指出，同時未來將增設附有咖啡廳的門市或快閃店，並開創出台灣當地的全新通路，將台灣作為海外拓展事業據點的第一站等，且定位台灣為「亞洲甜點發源地」的市場特性發揮到最大值。

台灣beard papa是由「株式會社麥之穗」主導經營，屬旗下集團之一，29日宣佈台灣（beardpapa

薇思克股份有限公司）的內部組織變更為100％日本直營體系。台灣beard papa於2002年6月成立第一家分店後，陸續擴大展店至2020年6月30日止，順利進駐台北車站、各大知名百貨及購物中心，分店數已達14間。

關於進一步擴大beard papa在台灣市場一事，多年以來雙方都在積極討論，此次達成協議，台灣beard papa代理商願將股權100％轉讓，成為日本直營子公司，台灣地區的所屬店鋪全數轉為日本直營體系。

以「亞洲甜點發源地」來說，台灣盛行的的珍珠奶茶及挫冰等等，在日本及其他國家是被大眾所認知的。而beard papa身為「株式會社麥之穗集團」內的一份子，在2024年底計畫將台灣beard papa的門市據點增加至35間，也將針對中南部地區展開加盟事業。

以外帶為主的beard papa，未來將增設附有咖啡廳的門市或快閃店，也會著手擴大於各種通路，例如外送或是研發可在便利商店販售之商品，抑或開創出台灣在地的全新通路。除此之外，由台灣創出新品牌、或是引進日本品牌來台販售，並以台灣作為海外拓展事業據點的第一站等等，將台灣為「亞洲甜點發源地」的市場特性發揮到最大值。

此外，beard papa將積極促進與其它品牌的合作，例如聯名或企業併購等等，將台灣定位為海外集團擴張的主要市場之一。且今後不僅針對日本及新加坡，也會利用台灣當地資源來結合新商品開發或提出銷售策略等，進而擴大提升銷量、品質及速度。

(工商 )