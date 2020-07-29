新冠肺炎疫情在國際間仍然嚴峻，影響全球經濟甚劇。為因應疫情對國內各產業的衝擊，政府相關部會陸續推出紓困振興方案，金管會為鼓勵各銀行積極辦理紓困振興貸款，訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，分別以金額、件數及效率三面向，於今年9月底前分組二階段的評比。

華南銀行響應政府政策並落實推動企業紓困貸款業務，於金管會第一階段的評比中獲得「自辦紓困核准金額組」、「自辦紓困核准金額占授信總餘額之比率組」及「公辦紓困核准舊貸展延效率組」等獎項的第一名，於7月29日由華南銀行董事長張雲鵬、副董事長林知延、總經理張振芳分別代表受獎。

自疫情伊始，華南銀行即迅速動員總行及全國各分行員工積極辦理紓困貸款業務，並由張振芳召集成立「因應受新冠病毒疫情影響之企業紓困振興貸款處理小組」，研議推動企業紓困振興貸款業務的策略方向，推出各項企業紓困振興貸款，張雲鵬更親自召開視訊會議，要求各分行遵循「從寬、從速、從簡」的原則辦理紓困振興貸款業務，協助受疫情影響之企業能夠順利渡過難關。

為協助企業儘速取得資金，華南銀行製作了相關貸款措施的「懶人包」，持續更新放置於官網「新冠肺炎紓困專區」供企業及民眾參考，也詳列總行與分行諮詢窗口，提供客戶最即時的資訊與服務。

另為便捷客戶申貸管道，華南銀行的「小微企業線上貸款平台」結合實體與線上申請服務，企業只需要在貸款平台上填寫公司名稱、統一編號、地址及公司聯絡電話等資訊，同時指定要往來的分行，就會有專人直接與企業聯繫，讓企業在申請紓困貸款時更為便利，縮短貸款申請流程，並且透過簡化內部核貸流程，最快在三天內就可以讓企業取得所需資金。

近期國內疫情逐漸趨緩，為協助提升產業振興動能，華南銀行配合政府政策宣示六大核心產業發展、國際鏈結布局及扶持企業創新與升級轉型政策，統合總行部門資源成立「兆元振興貸款處理小組」，預計於下半年陸續舉辦「中小企業巡迴講座」、「工業區業務說明會」及「中小企業主聯誼會」等活動，並於官網建置「公股攜手，兆元振興」專區，提供業務諮詢窗口供客戶洽詢，持續積極承辦各項紓困振興貸款業務，協助各行各業穩步邁向復甦的道路。

(工商 )