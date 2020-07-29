為勾勒台灣民眾退休理財的樣貌，施羅德投信、中華民國退休基金協會、Smart智富月刊合作，在4月舉行調查，退休理財規畫出現2大意向，一是退休理財行動力大幅提升，有97.1％的受訪者已有退休規畫，對照過去調查，退休理財準備行動力落在40～50％區間，如今出現明顯成長，代表民眾退休規劃的意識相對成熟。二是接受延後退休概念，受訪者平均預定的退休年齡為60.86歲，與往年58～59歲間的計畫年齡來比，突破60歲大關。

施羅德投信總經理謝誠晃表示，過去7年施羅德投信一直透過問卷調查追蹤台灣民眾對退休規畫的看法與行動。從今年調查結果發現，或許是受到年金改革、高齡少子化、經濟前景不確定、低利率趨勢等議題觸發，民眾對退休規畫的意識提升、行動變快，這是一件好事。

調查亦詢問受訪者，退休理財規畫最重視之處，看見「重保本、想月領、要應變」3大發現。

詢問受訪者退休理財規畫最主要的考量為何，前三名分別為「保本」（35.6％）、投資報酬率（27.4％）以及「固定配息」（20.1％），保本在任何年齡層都居於首位，代表在市場與經濟波動下，民眾希望能降低退休理財面臨的波動與風險。

本次調查中，近9成受訪者表示「自己的儲蓄」是退休後主要生活費來源，過去備受民眾倚重的「政府退休年金」退至第三位，僅有67％的受訪者選擇。至於最期待未來的退休金提領方式，有60.5％的受訪者最期待的提領方式為「按月領回」。

本次「2020台灣退休理財規劃大調查」亦針對近年市場新推出的「附保證投資型保單」調查，是台灣首次針對該險種的問卷調查。從調查結果發現，有近3成的受訪者曾聽過「附保證投資型保單」，另再向受訪者說明附保證保單「保險保證機制、資產撥回、專家管理」3大特性後，有超過八成五的受訪者認同「附保證投資型保單」是保障退休生活的工具之一。

前金管會主委，同時也是中華民國退休基金協會理事長王儷玲指出，投資型保單自2001年問世以來，保單不斷進化。

她認為，在市場低利無法抗通膨與長壽風險、表現大幅波動的年代，附保證投資型保單的「保證」功能，對資金有限、不知投資該從何做起、擔心市場波動、尋求一次滿足投資和保障需求的人而言相對合適。

此外，附保證投資型保單也可以用來解決年金改革後，民眾所得替代率將減少不足的現況，她建議可將企業年金險與附保證投資型保單結合，鼓勵企業幫民眾利用保險多存退休金，或是在勞退新制下開放自選平台，讓附保證投資型保單做為勞工的退休理財投資連結標的，透過專家代操依市場現況投資。

(工商 )