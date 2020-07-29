明(30)日各地大多為多雲到晴且依然高溫炎熱，風向主要是偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區也有局部短暫雷陣雨，另外台灣南方有一巨型季風低壓發展中，但仍待觀察。

氣象局預報員王品翔表示，明天各地維持多雲到晴天氣型態，西半部留意局部短暫雨，配合南邊水氣被帶上來，花東有斷斷續續的局部短暫雨，午後各地山區都有局部較大雨勢，提醒民眾多加留意。

氣溫方面，各地沒下雨時較悶熱，高溫普遍在33至35度，其中大台北地區、桃園近山區或河谷、嘉義市及金門有局部36度以上高溫發生機率，外出請做好防曬並多補充水分。

王品翔指出，台灣南方季風低壓目前位於菲律賓陸地區域，雖然正在發展中但受地形干擾，會不會發展成熱帶性低氣壓和颱風還有待觀察。

天氣即時預報臉書專頁表示，季風低壓形成颱風的機會較低，就算有幸變成颱風通常強度也不強，「雨」才是季風低壓的重點，該季風低壓行徑路線未來將往「西北」移動，研判對台灣沒有直接影響。

但當低壓逐漸靠近南海並登陸中國華南，低壓東側將引進「旺盛西南風」，屆時就會為台灣帶來很多水氣。

(中時 )