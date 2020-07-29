梵蒂岡據稱在與北京談判前遭中國駭客攻擊。美一家網路安全公司指出，中國駭客在過去三個月裡侵入了梵蒂岡的計算機網路。北京和梵蒂岡將於9月就主教任命的控制權等展開談判，延續雙方於2018年達成的臨時協議的一部分。卻驚傳中國駭客侵入梵蒂岡電腦系統，疑竊取9月梵中會談資訊，並收集香港教區民主運動情報的消息。

據《紐約時報》報導，總部位於麻薩諸塞州的美國民間網路安全公司「記錄未來」（Recorded Future）偵測到這起攻擊行為，駭客在過去3個月入侵羅馬教廷電腦系統，利用一封附有教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）樞機發出的哀悼信的電郵發動攻擊，帕洛林是梵中談判的辯護老手，這起攻擊明顯是雙方9月談判前發動的間諜行動。

中共近期持續發起各項活動以加強對宗教團體的控制，經常利用網路攻擊來收集有關中國境外藏傳佛教、維吾爾族和法輪功信徒的信息。但這似乎是首次有中國駭客公開被發現直接攻擊梵蒂岡。

對此，梵蒂岡發言人馬蒂奧·布魯尼（Matteo Bruni）並未對駭客攻擊事件作出回應；具有和中國交涉經驗的梵蒂岡高層官員也表示對攻擊行為並未握有足夠信息，對此不予置評。

這次駭客行動剛好在川普政府近期新冠疫情、關閉大使館、南海武力衝突等事件頻頻與中國對峙的時間點被揭發，正是最近美國與盟友討論裝設下一代通信設備方案的時候。但沒有跡象能表明川普政府參與了有關梵蒂岡遭駭客攻擊的報告。

網路安全公司指出，這次襲擊是由中國政府資助的駭客組織「紅色三角洲(Red Delta)」下手，該組織採取和過去類似的攻擊行動，但這次出現新的技術與程式代碼，因此很難確定駭客的正確來源，但這次行動的被公開肯定會激怒與中國保持微妙關係的梵蒂岡。

梵蒂岡與中國於1951年斷絕了外交關係，隨後正式承認台灣。近年來，中共不斷向承認台灣的國際政府施壓，以此終止台灣與他國的外交關係，如果梵蒂岡和北京恢復外交關係，中國官員肯定會要求梵蒂岡終止與台灣的關係。

駭客組織還試圖滲入香港教區電腦，其中一次攻擊是把惡意程式附在一封寄給梵蒂岡駐港代辦何明哲蒙席（Monsignor Javier Herrera Corona）的電子郵件，藉以入侵天主教駐香港教區電腦，竊取有關教區對香港民主運動立場，以及教區與教延關係有關的重要情報。

弗朗西教皇原定7月5日在公開場合中首度談及「港版國安法」，祈求香港可以享有真正的宗教自由，但卻在致詞前緊急向媒體抽稿，最終未在談話中提及香港情勢，教皇的縮手是否與中共施壓有關，引發義媒質疑「中國連教宗的喉嚨都掐住了」。

(中時 )