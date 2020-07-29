由行政院發行的振興三倍券，許多民眾領到後，無不精打細算要如何使用，有位網友「抱怨」自己的媽媽，拿三倍券去全聯買東西，結帳時卻與店員起了小糾紛，細問之下才發現媽媽的神邏輯，鬧出搞笑誤會，文章曝光後網友直呼「店員心好累」。
網友在臉書社團「爆怨公社」上發文，是朋友與媽媽的對話截圖，媽媽在家庭群組第一句就說「今天很生氣」，因為到全聯花605元買東西，結帳時付給收銀員「1張200三倍券和5元硬幣」，但收銀員卻跟她說「還少400元」，媽媽不滿表示「怎麼講她都不懂，她到底會不會數學」？
其他家人先是回應「只給1張200？要給3張」，但媽媽似乎還是不理解，問說「不是三倍嗎」，發現原來是媽媽誤會，家人才解釋「拿1000換3000的時候，就已經3倍了」，所以買605元給3張沒有錯，媽媽有趣的神邏輯，雖然讓家人很傻眼，但也忍不住笑翻。
網友看到文章，留言笑虧「媽媽太精打細算，三倍再三倍好賺」、「我是店員真的是會氣死」、「原來三倍券是這樣使用啊」、「好難得看到數學比我差的人」、「媽媽數學老師會吐血」。
(中時新聞網)
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