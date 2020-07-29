公視第7屆董事監事名單難產，外傳中華文化總會副會長江春男將接任下屆公視董事長。對此，文化部長李永得今(29)日在公視節目《有話好說》表示，他可以保證「絕對沒這個事情」，下周也將提交董監事新名單交到行政院核定。

外界盛傳江春男在此回國際影音平台計畫上，佔有絕大主導權，甚至已內定成為公視董事長。李永得錄影前受訪表示，這對江春男來講完全不公平，因江春男二十幾年前就提出「台灣需要國際新聞頻道」的想法，如今好不容易總統、院長都願意支持，他當然充滿熱情，希望能夠來參與、協助。

李永得表示，江春男是一位浪漫的老先生，評論寫得極好，但他最不擅長的就是行政工作，早在他接任文化部長、拜會各屆文化大佬時，他就當面詢問過江春男為何會有這個傳言，江春男也不解，還當面告訴他「我根本對當董事長沒有興趣」。

公視董事會至少需由17位董事與3位監事組成，第6屆公視董事會任期在2019年9月25日任滿，在去年9月初舉行第7屆第1次公視董監事審查委員會審查會議中，只有7名董事、1名監事通過，不達法定人數，無法組成第7屆公視董事會。

針對第7屆董監事何時能出爐？李永得表示，目前還在研議名單，預計下周會交給行政院核定，後續在歷經審議等程序，8月中才會有新進度。

(中時 )